مدير الوحدة الإماراتي يكشف أسرار جديدة حول انتقال رفعت: "دياب" عملي بلوك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد الهنائي المدير التنفيذي السابق لـ الوحدة الإماراتي، عن أسرار جديدة حول كواليس انتقال أحمد رفعت للنادي، وتفاصيل تواصلهم مع أحمد دياب رئيس مودرن فيوتشر وقتها، مشيرا إلى أن دياب في نهاية المطاف عمله له "بلوك".

قال خالد الهنائي في تصريحات تلفزيونية: "اتكلمت مع أحمد دياب قبل اتمام التعاقد مع احمد رفعت وقلتله معلوماتي أن اللاعب لديه مشكلة في التجنيد، قالي لأ الامور تمام واحنا ملتزمين ان اللاعب يطلع معاكم باوراق رسمية".

وتابع: "كنت عايز اخد اللاعب معايا للامارات ، أحمد دياب قالي لأ اللاعب مش هيقدر يسافر معاك غير لما نخلص له تصريح السفر خلال 48 ساعة والموضوع امتد لـ 6 أيام".

وواصل: "كلمت أحمد دياب بعد التأخير وقلتله ان اللاعب لازم يسافر وان فترة الانتقالات في الامارات هتقفل".

وأضاف: "بعدها كلمني وقالي اللاعب هيطلع على ليبيريا لان تصريحه طالع على هناك وهنخليه يوصل غانا ومن هناك هنخليه يتحرك عليكم في الامارات".

وأشار: فعلا أحمد رفعت وصل غانا في ترانزيت وكنا حاجزين تذكرة لـ اللاعب من غانا لـ الامارات، اتفاجئنا ان اللاعب هيسافر لـ ليبيريا، تواصلت مع أحمد دياب وبلغته انه لو وصل ليبيريا هتكون باب الانتقالات اغلق ولازم يسافر من غانا وفعلا نزلناه من الطيارة المتجهة لـ ليبيريا وسافر لـ الامارات للإنضمام لـ الوحدة .

وأكمل: "الاخ علي ماهر واداري الفريق كانوا موجودين ونزلوا اللاعب من الطيارة قبل ما تتحرك بربع ساعة، اللاعب مكانش معاه شنط لان وكيل اعماله خد شنطه من مصر وتوجه للامارات".

وأوضح المدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة: "تواصل معايا بعدها أحمد دياب وابلغني ان مينفعش اخلي احمد رفعت يشارك مع الفريق وفيه مشكلة هنا هنحاول نحلها الاول، قلتله لا يا حبيبي انا دافع فلوس الصفقة بالكامل والتحويل وصل لحساب النادي وفعلا لعب اللاعب وتألق صنع هدف وسجل هدف".

وتابع: "بعدها كلمني رفعت قالي عندي مشكلة في الجيش ووحدتي كلموني قالولي انت عليك ضبط واحضار في الشرطة العسكرية وان التصريح انك طالع ليبيريا مش الامارات".

وأضاف: "جبنا الخطاب اللي راح من فيوتشر لوزارة الشباب والرياضة لقينا مكتوب انه طالع معايشة لكن الحقيقة ان العقد اعارة باحقية شراء لـ نادي الوحدة ".

وواصل الهنائي: "العقد كان موقع من الاستاذ وليد دعبس لكن للامانة ما كان له أي وجود أو دور، كل الكلام والاتفاق والماديات وطريقة الانتقال كانت مع استاذ أحمد دياب، ولكن قالوا لنا ان وليد دعبس هو الرئيس القادم فلازم هو اللي يوقع".

الهنائي: دياب عملي بلوك

وأتم المدير التنفيذي السابق بـ الوحدة : "مستوى احمد رفعت تاثر خلال الفترة دي بسبب المشكلة والقلق والتوتر لان زملائه كانوا كل يوم يكلموه يقولوله لازم تنزل واللاعب دخل في حالة صعبة وحاولت اتواصل مع أحمد دياب ما كان بيرد ولقيته عملي بلوك".

