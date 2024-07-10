ساوثجيت: لدينا فرصة لصناعة التاريخ في أمم أوروبا "يورو 2024"

ياسر رشاد - القاهرة - قبل ساعات من المواجهة الحاسمة امام منتخب هولندا في نصف نهائي بطولة يورو ٢٠٢٤ أعرب الأنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا عن اعتقاده بأن منتخب بلاده يملك فرصة لكتابة تاريخ جديد من خلال التأهل للمباراة النهائية للبطولة الأوربية للمرة الثانية على التوالي .

وكان منتخب انجلترا قد تأهل إلى مباراة الدور نصف النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ بالفوز بركلات الترجيح على منتخب سويسرا لمواجهة منتخب هولندا في تمام العاشرة مساء الاربعاء على ملعب سيجنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند ويسعى لتسجيل تواجده للمرة الثانية على التوالي في المباراة النهائية بعد النسخة الأخيرة التي خسر فيها اللقب في المحطة الأخيرة امام منتخب ايطاليا .

وقال جاريث ساوثجيت قبل مواجهة هولندا : احد اهم مميزاتنا في السنوات الأخيرة هي عدم الخوف او القلق من اي مواجهة او اي بطولة لكن مع بداية البطولة وتواجدنا كأحد اهم المرشحين للقب أثقل كاهل الاعبين وجعلهم متوترين بعض الشىء لذلك شعرت في بعض الأوقات اننا ربما لن نكون في افضل احوالنا لكن في النهاية وجدنا طريقنا في المباريات ونجحنا في تحقيق الانتصارات التي جعلتنا في الدور نصف النهائي .

وأضاف المدير الفني لمنتخب انجلترا: لاشك ان منتخب انجلترا قدم كرة قدم افضل خلال مباراة سويسرا ونجحنا في إظهار وجه جيد لنا ونحن الان في اللحظة المهمة في اي بطولة لتحقيق انجاز ولصناعة التاريخ .

وأكد جاريث ساوثجيت ان منتخب انجلترا جاهز لأي مفاجأت يعدها رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا مشينا بقدراته الخاصة كمدير فني كبير له خبراته ويستطيع تنويع طرق اللعب ليفاجىء المنافس في المباريات .

يذكر ان الفائز من مباراة انجلترا مع هولندا سيواحه أسبانيا في المباراة النهائية مساء الاحد المقبل .