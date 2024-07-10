كوكوريلا: لامين يامال سيصبح احد افضل الاعبين في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مارك كوكوريلا نجم دفاع منتخب أسبانيا عن تفاؤله الشديد بمستقبل نجم منتخب أسبانيا الشاب لامين يامال مشيرا الى انه احد اهم المواهب حاليا على مستوى العالم وبامكانه ان يصبح في القريب العاجل احد افضل لاعبي العالم .

وكان النجم الشاب لامين يامال قد نجح في إعادة منتخب أسبانيا إلى نتيجة مباراة الدور نصف النهائي أمام فرنسا التي تقدمت بهدف مبكر لمهاجمها كولو مويني بهدف التعادل من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل ان يضيف زميله داني اولمو الهدف الثاني لمنتخب أسبانيا الذي تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 .

ايضا نجح لامين يامال في تسجيل اسمه في تاريخ الكرة العالمية بعدما بات أصغر لاعب يسجل هدفا في البطولات الكبرى مثل كأس العالم و اليورو .

وقال مارك كوكوريلا مدافع منتخب أسبانيا تعليقا على أداء لامين يامال في البطولة حتى الان وهدفه في مرمى فرنسا : لا توجد كلمات لدى لوصف هذا الهدف الرائع . اعتقد ان لامين يامال يمتلك موهبة خاصة للغاية . يامال لاعب صغير السن جدا لكنه لاعب موهوب ولو استمر في نفس الاتجاه الحالي سيكون احد افضل لاعبي العالم دون أدنى شك .

وأضاف مدافع منتخب أسبانيا و نادي تشيلسي الأنجليزي : لدينا هدف واضح في البطولة الأوربية وهو الفوز باللقب . تجمعنا منذ اكثر من شهر وكلنا حماس لاحراز اللقب وحتى الآن الانور تسير على افضل ما يرام لكن يتبقى الخطوة الأهم والاخيرة وهي المباراة النهائية.