الأرجنتين تتأهل لنهائي كوبا أمريكا.. وميسي يعلق: انها معركتي الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد فوزه على كندا بهدفين نظيفين، التي جمعت بينهما فجر اليوم الأربعاء في نصف النهائي.

أحرز جوليان ألفاريز الهدف الأول لـ منتخب الأرجنتين لصالح التانجو في الدقيقة 22 قبل أن يضيف ليونيل ميسي ثاني الأهداف لـ الأرجنتين بالدقيقة 51 ليفوز التانجو في نهاية اللقاء بهدفين نظيفين، ويصعد لنهائي كوبا أمريكا.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من المباراة كولومبيا والأورجواي في المباراة النهائية.

وحصد ليونيل ميسي جائزة اللاعب الأفضل في مباراة الأرجنتين وكندا بعد المستويات المميزة التي قدمها في اللقاء.



ليو ميسي: ليس من السهل الوصول إلى النهائي.. أنها معاركي الأخيرة



أكد ليونيل ميسي أن الصعود إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الرابعة لم يكن أمرا سهلا مع تلك المجموعة التي يلعب معها، واصفا أن الأمر أشبه بـ "الجنون".

أضاف ميسي: أن كان من الجنون ما فعلته هذه المجموعة، ما فعله المنتخب الأرجنتيني، ليس من السهل الوصول إلى النهائي، إنه رابع نهائي لهذه المجموعة، دعنا نحاول ونحاول أن نكون أبطالا مرة أخرى".

وتابع: "ليس من السهل الوصول إلى النهائي، وهو الرابع لهذه المجموعة. "سنحاول ونحاول أن نصبح أبطالًا مرة أخرى."

وواصل: بعد ذلك، سنعطي أهمية أكبر لجميع النهائيات التي لعبت فيها ولجميع الجيل القديم، أنا اعلم أنها معاركي الأخيرة.

من جانبه قال دي باول : أنا سعيد بهدف ألفاريز انه هدية لفيدي ليتمكن من العودة للعب نهائي آخر ، انه يستحق ذلك ، نحن نفعل كل شيء من أجله.

وتابع : جولي يبذل جهداً كبيراً يساعدنا كثيراً أحياناً اقول له اركض بشكل أقل لأننا يجب أن نُساعدك ولكن لا فائدة انه لا يستمع لي انه مُهم جداً بالنسبة لنا.

