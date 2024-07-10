شوبير يكشف تطورات بطولة كأس السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن بطولة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامته بين فريقي الأهلي والزمالك حيث قام بالكشف عن مكان وموعد الحدث.



وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إن الاتحاد الإفريقي سيُعلن غدا عن الموعد الرسمي للمباراة، ومكان إقامتها.

وأشار الى انه كانت هناك مفاوضات قوية من الجانب السعودي والقطري للحصول على الموافقة الخاصة بإقامة المباراة في دولتيهما.

وتاب حديثه قائلًا: كان الأمر محسوما بالنسبة لاستضافة السعودية مباراة السوبر، إلا أنهم تراجعوا، لذلك من المرجح أن تقام المباراة في الدوحة.



ويرغب الإتحاد الإفريقي في الحصول على 4 مليون دولار مقابل استضافة المباراة، إلا أن السعودية وقطر لم يزيدوا عن 3 ملايين وربما يتم تقريب وجهات النظر خلال الساعات المقبلة.

وعن موعد المباراة أكد شوبير أنه سيكون بين الفترة من يوم 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر المقبل.

وأختتم شوبير حديثه قائلا: في حالة تراجع قطر ستقام المباراة على أرضية ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويشارك الأهلي بصفته بطل بطولة دوري أبطال افريقيا، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.