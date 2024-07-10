كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استقرار الكاف على موعد نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقرر له أن يجمع بين الاهلي والزمالك.

وتأهل الاهلي لخوض نهائي كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد، فيما تأهل الزمالك لنهائي السوبر الإفريقي، وذلك بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مسئولي الكاف استقروا على خوض السوبر الإفريقي خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر المقبل”.

وأضاف: “هناك عرضان من قطر والسعودية لاستضافة السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك، ولكن الإتجاه الأقرب حاليًا هو العرض القطري”.

وتابع: “مسئولو الكاف يريدوا الحصول على مبلغ 4 مليون دولار، ولكنه لن يصل إلى هذا المبلغ، والملف في يد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.