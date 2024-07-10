جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في السابعة مساء غد الخميس، ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة طلائع الجيش، خلال المران الأخير اليوم الأربعاء.

وسيلقي جوميز محاضرة على اللاعبين في المران لشرح مهام كل لاعب، والتعليمات التي يجب تنفيذها من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وبعدها يعلن قائمة المباراة، عقب المران، للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 38 نقطة بعد خوض 24 مباراة، حقق الفوز في 12 مباريات، وتعادل في 5 وخسر في 7.