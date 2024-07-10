"عنده حق".. ميدو يدافع عن كولر ويوجه رسالة قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

دافع أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق عن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد انتقاده من وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، بعدما اشتكى المدرب من أرضية الملعب.

وقال "ميدو" في برنامجه على قناة المحور: "كولر هو صاحب فكرة عودة الأهلي للعب على استاد القاهرة بدلًا من استاد السلام، ولديه حق في انتقاده لأرضية استاد القاهرة".

وأوضح: "أعلم جيدا أن وليد عبد الوهاب رجل مخلص، لكن يجب أن نقول الحقيقة ونعترف بها، وليس من الشجاعة أن نواجه مدرب الأهلي فقط، لأن أرضية الملعب تحدد طريقة لعب المدرب، الذي يخشى على إصابة للاعبيه".

أكمل: "كولر مدرب سويسري يسير مثل الساعة، وفي العالم كله لا يوجد منتخب يتدرب على الملعب الرئيسي 10 أو 12 يومًا تدريبات كاملة، أي منتخب يتدرب على الملعب الرئيسي يوم أو يومين على الأكثر".

وأتم تصريحاته: "استاد القاهرة ملعب تاريخي، ولا يصح أن تتدهور حالة أرضيته، وأطالب فقط أن يلعب عليه فريقين أو ثلاثة على الأكثر عليه، بالإضافة لمباريات المنتخبات الوطنية".

وكان كولر انتقد سوء أرضية ملعب استاد القاهرة، عقب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش الماضية في بطولة الدوري الممتاز، حيث يستضيف الملعب مواجهة الأحمر أمام بيراميدز بعد غد الجمعة.