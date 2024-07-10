هل أنصح الشناوي بمغادرة الأهلي؟.. مدرب المنتخب السابق: شوبير أحسن من والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن إمكانيات مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي تفوق إمكانيات والده أحمد شوبير.

وقال فكري صالح في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "الشخصية هي أبرز ميزة يجب أن تتواجد في أي حارس مرمى، وسبق لي أن الإشادة بشخصية مصطفى شوبير، وأول من قلت عليه إنه يمتلك شخصية الحارس الموهوب".

وأضاف: "مصطفى شوبير أفضل من والده حيث الإمكانيات، لقد سبق لي تدريب أحمد شوبير، ولم أدرب مصطفى من قبل، ولكن موهبة مصطفى تفوق إمكانيات والده".

وأكمل: "هل أنصح محمد الشناوي بمغادرة الأهلي للاحتراف؟ الأهلي كنز كبير، وأنصح أي لاعب بالاستمرار في الأهلي حتى الاعتزال، لأنه قلعة كبيرة لا يساويها أي مال".

اقرأ أيضا:

"عنده حق".. ميدو يدافع عن كولر ويوجه رسالة قوية