شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هناك أزمة فى موعد نهاية الدورى بسبب مباريات بيراميدز فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن وجود مشكلة فى موعد نهاية الدورى المصرى هذا الموسم، حيث أصبح مهددا بتأجيل نهايته إلى ما بعد 17 أغسطس كما كان معلن.

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "هناك أزمة فى الدورى المصرى، بعدما اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى مشاركة الأهلى وبيراميدز فى دورى الأبطال والمصرى والزمالك فى الكونفدرالية، القرعة الخاصة بالأدوار التمهيدية غدا الخميس، ومباريات الدور التمهيدي ستلعب 16 و17 مباراة الذهاب والعودة 24 أو 25 أغسطس وبيراميدز في التصنيف أعلى وسيخوض الذهاب في الخارج، ومباراته الأخيرة في الدوري مع طلائع الجيش يوم 17 أغسطس وقد يتسبب في نهاية الدوري المصري لأنه سيسافر لخوض مباراة الذهاب مباراة أحد يومي 14 أو 15 أغسطس ولو الدوري انتهى لن يكون هناك مشكلة".

وأكمل: "لجنة المسابقات سنتنظر حتى انتهاء مباراتي الأهلي وبيراميدز الجمعة المقبلة والثاني يوم 22 يوليو وعلى أساس نتيجتهم سيتم حسم الموقف، لو حسمت لطرف قد يحدث تعديل ولكن لو استمرت المنافسة سيتم لعب المباريات في وقت واحد، والأهلي والزمالك ليس لديهم مشاكل لأنهم معفيين من الدور الأول".

وشدد: "المشكلة في مباراة بيراميدز مع الداخلية يوم 14 أغسطس وقد يتأجل اللقاء، بينما مباراة طلائع الجيش يوم 17 أغسطس ستلعب حتى ولو كان الفريق السماوي عائدا من اللعب خارج الديار، وهناك مشكلة في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس وهنا تسمح بترتيب المباريات، وكل هذا تم وضعه حتى ينتهي الأهلي من مبارياته ويلعب الفريقين آخر مباراتين سويا".