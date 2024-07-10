شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القيد لأندية الكرة النسائية أول أغسطس وانطلاق الدورى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على فتح باب القيد أمام أندية الكرة النسائية في الأول من أغسطس المقبل، لتسجيل القوائم على مرحلتين، على أن تنطلق المسابقات في الشهر التالي مباشرة.



وبدأت الأندية المصرية في الأيام الأخيرة -وفي مقدمتها الأهلي والزمالك- في انشاء فرق للكرة النسائية وفقا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي، حيث أجرت بعض الأندية اختيارات لتشكيل فريق، بينما أعلنت فرق أخرى عن أجهزتها الفنية الجديدة.



وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف” عن شروطه للمشاركة في البطولات المختلفة للكرة النسائية، التي تنظم من طرفه وفي مقدمتها بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري في النسخة الثانية.



وأعلن الكاف عن شروطه والتي أصدرها، أولا حصول الأندية على تراخيص الأندية المحترفة، حتى يُسمح لهم بالمشاركة في أي منافسات قارية قادمة في كرة القدم النسائية.



كما يرى مسئولي الاتحاد الإفريقي، أن هذه الخطوة ستدفع الاتحادات الإفريقية، إلى الاهتمام بملف كرة القدم النسائية إفريقيًا وتحسين وضعها.