اخبار الرياضه

الامارات | ميسي ينفذ وعده لتكريم دي ماريا

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ينفذ وعده لتكريم دي ماريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب هدف تتويج الأرجنتين بكوبا أميركا 2021 في البرازيل، أنخيل دي ماريا، الأربعاء، إنه يشعر بالتأثر بعد تأهل منتخب بلاده للنهائي مجدداً، كاشفاً أن ميسي وضع هذا الهدف لتكريمه.

وأوضح لاعب وبنفيكا السابق، دي ماريا: "قبل مباراة كندا، أتى إلي ليو قائلاً إنه يريد الوصول إلى النهائي من أجلي"، خلال تصريحات أدلى بها عقب الفوز على كندا 2-0 في نصف نهائي نسخة "كوبا أمريكا 2024" في الولايات المتحدة.

وأضاف البالغ من العمر 36 عاماً: "أشكر جميع من ساندوني في هذا التوقيت، أسرتي وأصدقائي".

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي "كوبا أميركا" بعد فوزه في نصف النهائي  الأربعاء، على كندا بثنائية نظيفة كان بطلها جوليان ألفاريز في الدقيقة 22 وليونيل ميسي في الدقيقة 51، لينتظر "راقصو التانغو" الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين أوروغواي وكولومبيا.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا