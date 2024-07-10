الامارات | ميسي ينفذ وعده لتكريم دي ماريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب هدف تتويج الأرجنتين بكوبا أميركا 2021 في البرازيل، أنخيل دي ماريا، الأربعاء، إنه يشعر بالتأثر بعد تأهل منتخب بلاده للنهائي مجدداً، كاشفاً أن ميسي وضع هذا الهدف لتكريمه.

وأوضح لاعب ريال مدريد وبنفيكا السابق، دي ماريا: "قبل مباراة كندا، أتى إلي ليو قائلاً إنه يريد الوصول إلى النهائي من أجلي"، خلال تصريحات أدلى بها عقب الفوز على كندا 2-0 في نصف نهائي نسخة "كوبا أمريكا 2024" في الولايات المتحدة.

وأضاف البالغ من العمر 36 عاماً: "أشكر جميع من ساندوني في هذا التوقيت، أسرتي وأصدقائي".

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي "كوبا أميركا" بعد فوزه في نصف النهائي الأربعاء، على كندا بثنائية نظيفة كان بطلها جوليان ألفاريز في الدقيقة 22 وليونيل ميسي في الدقيقة 51، لينتظر "راقصو التانغو" الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين أوروغواي وكولومبيا.