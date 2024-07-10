الامارات | مبابي يعترف بتفوق إسبانيا.. صعقت فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب ريال مدريد الجديد، المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، بعد خروج فريقه على يد إسبانيا في نصف نهائي "يورو 2024" إن "ماحدث يصعب وصفه، أردنا بلوغ النهائي والآن سنعود إلى المنزل" بإسبانية ممتازة صدمت الجميع.

وأوضح مبابي: "تلعب إسبانيا بشكل جيد جداً، أردنا التفوق عليهم وبدأنا بصورة جيدة، بادرنا بالتسجيل أولا لكنهم صعقونا لاحقاً بهدفين سريعين وتعقدت الأمور علينا، هكذا هي كرة القدم في نهاية المطاف، إذا لم تحرز أهدافاً من الفرص التي تتاح لك، تعود أدراجك".

كما اعترف مبابي أنه لعب دون القناع الواقي، لأنه يؤثر على مستواه ويجعله يشعر بعدم الارتياح، مضيفاً: "سئمت منه، لم أكن استطع الرؤية حينما ارتديه، تحدثت إلى الطبيب لدراسة الأمر وأخبرني أن اتخذ القرار ولست نادماً على ذلك".

واختتم: "لا أعلم إذا ما كان ينقصنا الكثير، لكن ما يكفي كي لا نبلغ النهائي، لعبوا أفضل منا، هكذا استحقوا الوصول للنهائي، كنت أطمح إلى الفوز بكأس أمم أوروبا والظهور بمستوى جيد، إلا أنني لم أنجح في أي منهما".

وغادر "الديوك" "يورو 2024" من نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا 1-2، بينما ينتظر "لاروخا" الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع منتخبي هولندا وإنجلترا فجر الخميس في دورتموند.

ويقام النهائي الأحد المقبل في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، ويسعى المنتخب الإسباني للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن فاز بها في نسخ 1964 و2008 و2012.

وفي حال فوز إسبانيا باللقب ستتفوق على ألمانيا، صاحبة الألقاب الـ3 أيضاً من اليورو، لينفرد "لاروخا" بزعامة القارة.