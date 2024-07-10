شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار والدته وتواجد عائلة صالح جمعة أبرز مشاهد عزاء الراحل أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مراسم عزاء الراحل أحمد رفعت صانع ألعاب فريق مودرن سبورت، الذى أقيم مساء الثلاثاء، بإحدى قاعات مسجد المشير طنطاوى، العديد من المشاهد الحزينة بعد رحيل اللاعب بعد فترة من العلاج بعد سقوطه فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى.

ونستعرض أهم مشاهد عزاء أحمد رفعت..

حضرت والدة اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب فريق مودرن سبورت برفقة شقيقه مبكرا لتلقى واجب العزاء، لكنها لم تتمالك أعصابها وانهارت بالبكاء حزنا على رحيل نجلها، وحاول كل الحضور مساندتها ودعمها.

عزاء أحمد رفعت.. نجوم الكرة يتوافدون

وحضر عدد كبير من نجوم كرة القدم لتقديم واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت، وكان فى مقدمتهم صالح جمعة برفقة شقيقه عبدالله وجميع أفراد أسرته، وعلى ماهر المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى ومحمد عبد الواحد مدرب منتخب مصر والإعلامى أحمد شوبير ونجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى و خالد مرتجى ومحمد الدماطى ومحمد الجارحى أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى ومروان عطية ومحمد هانى وكريم فؤاد لاعبو الفريق الأحمر، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

على ماهر وصالح جمعة يتلقيان العزاء

وحرص على ماهر وصالح جمعة على الوقوف بجانب شقيق أحمد رفعت وأسرته أمام مدخل مسجد المشير طنطاوى لتلقى العزاء واستقبال المعزيين والحزن يسيطر على الجميع.

عزاء أحمد رفعت

‎ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الوطنى عالمنا فجر السبت الماضي، بعد توقف القلب وتدهور حالته الصحية، إثر الوعكة التى تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى يوم 11 مارس الماضى بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعى دون أى تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

‎وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.