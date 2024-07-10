شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يحذر لاعبى سيراميكا من انتفاضة بلدية المحلة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبى فريقه من انتفاضة بلدية المحلة قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 20 يوليو الجارى، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دورى nile لكرة القدم.

وطالب أيمن الرمادى لاعبيه بضرورة التركيز وبذل الجهد وعدم التهاون أمام بلدية المحلة، خاصة أن الفريق المحلاوى سيقاتل على كل نقطة خاصة بعد وقوع الفريق في منطقة الهبوط.

ويسعى أيمن الرمادى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات مجددا، بعدما تعادل مع الجونة في آخر مباراة سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة بالغردقة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في ترتيب دورى nile برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 لقاء، سجل لاعبوه 43 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.