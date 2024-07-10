شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقرير "الميكارى" عن بيراميدز قبل موقعة الجمعة المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

يتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا فنيا مفصلا من ياسين الميكاري محلل الأداء في الجهاز الفني للفريق الأحمر، عن فريق بيراميدز، في بداية التحضير لمباراة الفريقين المصيرية مساء الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

ويشمل تقرير الميكاري مقاطع فيديو لمباريات بيراميز وطريقة لعبه وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليها الفريق السماوي في اختراق صفوف المنافسين وأسلوبه في الهجوم والثغرات الموجودة في صفوفه من أجل وضع الخطة المنافسة لتخطي عقبة بيراميدز في الدوري.

ويعول كولر على مباراة بيراميدز كثيرا من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وقطع شوطا كبيرا نحو الحفاظ على درع الدوري المصري.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.