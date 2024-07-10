شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت سن 23 بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى برئاسة الدكتور حبيب الربعان، نتائج البطولة العربية الثانية تحت سن 23، والتى أقيمت علي استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، حيث أعلن بريقع الشمري الأمين العام المساعد للاتحاد العربي عن حصد دولة المغرب 32 ميدالية بإجمالي 16 ميدالية ذهبية و11 فضية و5 برونزية، كما أشار بريقع الشمرى إلى أن مصر حققت 12 ميدالية ذهبية، و16 فضية، و11 برونزية، بإجمالي 39 ميدالية، وحققت الجزائر 6 ميداليات ذهبية، و9 برونزية، بإجمالى 15 ميدالية.

وفازت عمان بثلاث ميداليات ذهبية وميدالية برونزية بإجمالي 4 ميداليات، ولبنان 2 ذهبية، و5 فضية، و3 برونزية بإجمالي 10 ميداليات، وتونس 2 ذهبية، 3 فضية، 3 برونزية، والكويت 2 ذهبية، 3 برونزية، والسعودية ذهبية، 3 فضية، 5 برونزية، والعراق 4 فضية، 2 برونزية، وقطر 2 فضية، 1 برونزية.

واختتمت فعاليات البطولة العربية الثانية لألعاب القوي تحت سن 23، وسط إشادة للحكام الدوليين المشاركين بإمكانيات استاد هيئة قناة السويس.

ومن جانبه، قال الحكم الدولي مسعد سعيد الحجاجي، أن البطولة العربية لألعاب القوي ولدت لتبقى كبيرة وأنها كشفت عن العديد من المميزات تستوجب أولها تقديم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم للرياضة العربية وليست المصرية فقط بنية تحتية رياضية رائعة تنافس معظم القرى الأولمبية الرياضية في العالم، وتصبح على المستوى العربي ثاني مدينة رياضية قادرة على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، لافتا إلي أن المدينة الرياضية في الإسماعيلية قادرة على تنظيم البطولات الدولية المختلفة واستضافة المعسكرات التدريبية لمختلف الرياضات وليست قصرا على بطولات ألعاب القوى فقط.

ودعا مسعد سعيد الحجاجي، القائمين علي تنظيم فعاليات رياضة ألعاب القوى بالوطن العربي لإقامة معسكراتهم التدريبية في القرية الأولمبية في الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية.

ووجه الحكم الدولي مسعد سعيد الحجاجي، الشكر للدكتور حبيب الربعان وأعضاء وإداريو الاتحاد العربي لألعاب القوى على الجهود المقدرة والمشكورة والتي تسعى لتقديم بطولات عربية متنوعة السنية ما يخدم رياضة ألعاب القوى العربية، بل أن الاتحاد العربي يستحق الشكر أيضا على إشراكه لمجموعة من الحكام العرب الدوليين للمشاركة في إنجاح مثل هذه البطولات فنيا وهذا بالتأكيد سيعود بالنفع على التحكيم العربي في رياضة ألعاب القوى من حيث تبادل الخبرات بين الحكام العرب.

كما وجه الشكر لرئيس للاتحاد المصري لألعاب القوى الدكتور سيف شاهين وأعضاء وإداريو الاتحاد المصري لألعاب القوى على استضافة هذه البطولة وعلى حفاوة الاستقبال وحاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى مدير البطولة على جهوده الكبيرة في إنجاح البطولة وما يقدمه من دعم لكل الفرق المشاركة.

كما أشار إلي دور لجنة حكام ألعاب القوى المصرية وكافة حكام البطولة من جمهورية مصر العربية على حفاوة استقبال زملائهم الحكام العرب وعلى الجهود التي يبذلونها لإنجاح البطولة وعلى المستوى الفني والذي هو ليس بغريب على التحكيم المصري، مؤكدا أن مصر قبلة الرياضة والرياضيين.

وأشار إلي أهمية اجتماع الدول العربية على المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي لألعاب القوى لما فيه من فائدة في زيادة احتكاك اللاعبين، حيث يعاني اللاعب العربي من نقص الخبرة في المشاركات الدولية، مؤكدا أن المشاركة في البطولات العربية سيسد الفجوة بين اللاعب العربي واللاعب الدولي، بالإضافة إلى دعم المركز الإقليمي لألعاب القوى في تنظيم الدورات والبرامج التدريبية والتي ترفع من مستوى التحكيم العربي.