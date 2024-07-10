شكرا لقرائتكم خبر عن التأشيرات وراء تأخر سفر بعثة منتخب مصر الأوليمبي لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

تأخرت بعثة المنتخب الأوليمبى لكرة القدم فى استلام تأشيرات دخول فرنسا وذلك للسفر إلى مدينة بوردو لأداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجارى ثم العراق يوم 17 يوليو، استعداداً للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المنتظر استلام التأشيرات خلال الساعات القادمة وعلى ضوء ذلك يتحدد موعد السفر بالطائرة الخاصة التى تم حجزها وسداد تكاليفها انتظارا لتحديد الموعد بعد استلام التأشيرات.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى، مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

وضمت القائمة كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين، حيث تم رفع القائمة على "السيستم" فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو، قبل استكمال القائمة بالأسماء النهائية نظرا لوجود بعض الخلافات حول بعض الأسماء حتى اللحظات الأخيرة.