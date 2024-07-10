شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين طاهر وعبد القادر للمشاركة أساسيا مع الأهلي بموقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بين الثنائي أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر لمشاركة أحدهما أساسيا في مباراة بيراميدز بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

واستقر كولر على عودة حسين الشحات لقيادة أحد الجناحين، بينما لم يحسم مصير الجناح الآخر وقد تكون فرصة طاهر هي الأقرب للمشاركة أساسيا بعدما شهدت الفترة الماضية تألقه في مباريات الأهلي بالدوري.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.