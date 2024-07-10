وشهد شاهد من أهلها.. أفريقيا تتسيد كأس أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حجزت 4 منتخبات مقاعدهم في المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أوروبا، و المقامة في الملاعب الألمانية، وهم منتخبات إسبانيا وفرنسا وهولندا وإنجلترا.

ووضع عدد من النجوم بصمتهم في منافسات يورو 2024 ، ولعل السمة الأبرز في هؤلاء، إنهم من أصول ليست أوروبية، بل أفريقية.

أول القائمة، هما نيكو ويليامز ولامين يامال ثنائي منتخب إسبانيا، فالنجم الصاعد ويليامز، ذات الأصول الغانية، تألق بشكل لافت مع منتخب لاروخا، بعدما فضل اللعب له عن منتخب غانا، موطنه الأصلي.

أما الإسباني الآخر لامين يامال نجم نادي برشلونة، والذي كان مؤهلا للعب بقميص منتخب المغرب، بلد والده، قبل أن يختار في النهاية اللعب لمنتخب الماتادور.

ونأتي إلى نجم المنتخب الفرنسي نجولو كانتي، ذات الأصول الافريقية، وتحديداً دولة مالي، ولكنه انضم لقائمة فرنسا، والتي تعتبر من أشهر الدول التي تعتمد على نجوم أصولهم عريبة وأفريقية.



فضلا عن ذلك، يعد أهم عنصر في صفوف منتخب الأسود الثلاثة، الجناح الأيمن بوكايو ساكا نجم أرسنال الإنجليزي، وصاحب الأصول النيجيرية، واخيراً يجب ان نذكر ان هداف اليورو ونجم منتخب هولندا وليفربول الإنجليزي، كودي جاكبو، يعود موطنه الأصلي إلى دولة توجو الافريقية.