هولندا وإنجلترا.. هل تكون المباراة الأعنف في اليورو؟

ياسر رشاد - القاهرة - أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حكما مثيراً للجدل، وهو الألماني فيليكس زواير، الذي سيتولى إدارة القمة الكروية في دورتموند، بين إنجلترا وهولندا في نصف النهائي.

وأدار الألماني فيليكس زواير مباراة هولندا ورومانيا، التي انتهت بفوز منتخب الطواحين 3-0 في دور الـ16 للبطولة الجارية حالياً.

الحكم فيليكس زواير اقترن اسمه بعدة أحداث غير لائقة كروياً، يأتي على رأسها أنه كان متهما بقضية فساد في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني، ورغم ذلك، حصل الحكم الألماني، مواليد مايو 1981، على الشارة الدولية من قبل الفيفا في عام 2012.

وشارك الحكم الألماني في فضيحة أخلاقية ورياضية عندما أخذ رشوة مالية، مقابل الانحياز لفريق فوبرتال في مباراته ضد فريق فيردر بريمن.

واعترف الحكم الألماني بالفعل، بالتلاعب في نتائج المباريات، وتم إيقافه لمدة 6 أشهر في عام 2005 بعد حصوله على رشوة قدرها 300 يورو (325 دولارا) من حكم آخر وهو روبرت هويزر.

وبالفعل أجرى تحقيقا عام 2005 كشف فيه، أن زواير تلقى رشوة لصالح نادي فوبرتال الألماني في مباراته ضد نادي فيردر بريمن للهواة في مايو 2004.



وتم الحكم آنذاك على الحكم روبرت هويزر بالسجن لمدة سنتين وخمسة أشهر، وتم منعه من العمل في كرة القدم الألمانية مدى الحياة لارتكابه جريمة التلاعب بنتائج المباريات.