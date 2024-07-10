مفاجأة.. لاعب إحتياطي يسجل أسمه كأفضل مهاري في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الحساب الرسمي ليورو 2024 عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه مع إنطلاق مرحلة نصف النهائي، كان الفرنسي عثمان ديمبلي الأفضل من حيث المراوغات بـ27 مراوغة.

وأظهرت إحصائيات الاتحاد الأوروبي "يويفا"، ان الأفضل إجمالاً من حيث المراوغات في يورو 2024 هو جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي بـ34 مراوغة، ولكنه غادر رفقه منتخبه البلجيكي من ثمن النهائي، ويليه جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا بـ32 مراوغة، ولكنه غادر أيضاً.



وتساوى برصيد 26 مراوغة الثنائي لامين يامال من إسبانيا وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، يليهم في الترتيب الإسباني نيكو ويليامز بـ23 مراوغة.