هولندي في المقدمة.. جدول ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا، كودي جاكبو، قائمة هدافي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، برصيد 3 أهداف، ليلاحق أساطير الطواحين الهولندية.

وبات جاكبو رابع أكثر لاعب في تاريخ هولندا تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس أمم أوروبا، متساويا مع كل من دينيس بيركامب (نسخة 1992) وجورجينيو فينالدوم (نسخة 2020).

ويتفوق على جاكبو في نسخة واحدة لليورو كل من ماركو فان باستن (1988) وباتريك كلويفرت (2000) اللذين سجلا 5 أهداف، بجانب رود فان نيستلروي (2004) حيث سجل 4 أهداف.

وإجمالاً، فأن كودي جاكبو سجل 6 من أهدافه الـ12 بقميص منتخب هولندا في البطولات الكبرى، بواقع 3 أهداف في اليورو و3 في مونديال كأس العالم.

ويصطدم منتخب هولندا ضد كتيبة إنجلترا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، و المقامة حاليا في ألمانيا، حتى يوم 14 يوليو الجاري، وسيكون الضوء مسلطاً على أحد نجوم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الهولندي كودي جاكبو، كونه هداف يورو 2024 حتى الآن.

تقام المباراة المنتظرة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، وتنطلق الصفارة على أرضية ملعب سيجنال أيدونا بارك، معقل "أسود الفستيفال"، بمدينة دورتموند الألمانية، وسط حضور متوقع يزيد عن 80 ألف مشجع، حول العالم.