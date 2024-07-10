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فيليكس الحكم المثير للجدل يصطدم بنجم إنجلترا أمام هولندا

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ياسر رشاد - القاهرة - فضيحة فيليكس زواير، عادت للمشهد مجدداً، في عام 2021، خلال مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني الممتاز.

الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد حاليا، كان وقتها لاعبا في صفوف بروسيا دورتموند، وخرج ليشن هجوما عنيفا على الحكم فيليكس زواير بعد المباراة.

وأكد بيلينجهام ان الحكم فيليكس زواير، احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها منحت الفوز لبايرن بنتيجة 3-2، متسائلاً "كيف تعطي لحكم تورط في فضيحة تلاعب بالنتائج من قبل، أكبر مباراة في مسابقة بوندسليجا"، ولكن تسبب تصريح بيلينجهام ضد الحكم فيليكس زواير في معاقبة اللاعب من قبل الاتحاد الألماني بتغريمه مبلغ مالي كبير.

ويصطدم منتخب هولندا ضد كتيبة إنجلترا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، و المقامة حاليا في ألمانيا، حتى يوم 14 يوليو الجاري، وسيكون الضوء مسلطاً على أحد نجوم الإنجليزي، والمنتخب الهولندي كودي جاكبو، كونه هداف يورو 2024 حتى الآن.

تقام المباراة المنتظرة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، وتنطلق الصفارة على أرضية ملعب سيجنال أيدونا بارك، معقل "أسود الفستيفال"، بمدينة دورتموند الألمانية، وسط حضور متوقع يزيد عن 80 ألف مشجع، حول العالم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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