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بعد أزمة بوطيب.. موقف الزمالك من ضم صفقات جديدة

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خالد بوطيب- لاعب الزمالك السابق

خالد بوطيب- لاعب الزمالك السابق

كشف أحمد سالم المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك عن موقف الأبيض من ضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي القادم، بسبب أزمة المغربي خالد بوطيب.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: “مسئولي الزمالك أنهوا بالفعل أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب واللاعب حصل على مليون دولار على أن يتم تقسيط باقي الغرامة المستحقة عليه”.

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وأضاف: “نادي الزمال حصل على الرخصة الإفريقية ويمكنه المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بعد إنهاء أزمة مستحقات بوطيب”.

وتابع: “النادي يمكنه ضم صفقات جديدة خلال الفترة الحالية، ولكن الموسم لم ينتهي وما زال وقت كبير في فترة الانتقالات الصيفية”.

واختتم: “الاتجاه حاليًا داخل نادي الزمالك هو إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لكافة اللاعبين، حتى نتفادى الوقوع في أي أزمات جديد تخص القيد”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الخميس، ضمن مباريات الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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