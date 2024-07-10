بعد أزمة بوطيب.. موقف الزمالك من ضم صفقات جديدة

كشف أحمد سالم المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك عن موقف الأبيض من ضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي القادم، بسبب أزمة المغربي خالد بوطيب.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: “مسئولي الزمالك أنهوا بالفعل أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب واللاعب حصل على مليون دولار على أن يتم تقسيط باقي الغرامة المستحقة عليه”.

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وأضاف: “نادي الزمال حصل على الرخصة الإفريقية ويمكنه المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بعد إنهاء أزمة مستحقات بوطيب”.

وتابع: “النادي يمكنه ضم صفقات جديدة خلال الفترة الحالية، ولكن الموسم لم ينتهي وما زال وقت كبير في فترة الانتقالات الصيفية”.

واختتم: “الاتجاه حاليًا داخل نادي الزمالك هو إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لكافة اللاعبين، حتى نتفادى الوقوع في أي أزمات جديد تخص القيد”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الخميس، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.