3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا وهولندا بـ يورو 2024

يستعد اليوم منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره هولندا في تمام العاشرة مساءً، ضمن مباريات نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ومن المقرر أن تنقل ثلاث قنوات مفتوحة مباراة إنجلترا وهولندا، التي تلعب على الأراضي الألمانية محتضنة البطولة.

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وتأتي القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة إنجلترا وهولندا كالتالي..

قناة TRT التركية

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

على قمر استرا

قناة ZDF الألمانية

لتردد: 11362

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 22000

على قمر هوت بيرد

قناة ZDF HD

التردد: 11362

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

عربسات 26 شرقا (سهيل سات

ويأتي التشكيل المتوقع لإنجلترا في مباراة هولندا اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مارك جويهي.

الوسط: بوكايو ساكا – كوبي ماينو – ديكلان رايس – لوك شو.

الهجوم: جود بيلينجهام – فيل فودين – هاري كين.

فيما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا في مباراة إنجلترا كالتالي..

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

الدفاع: دينزيل دومفريس – ستيفان دي فري – فيرجيل فان ديك – ناثان أكي.

الوسط: شوتن – تشافي سيمونز – تيجاني ريندرز.

الهجوم: دونيل مالين – ممفيس ديباي – كودي جاكبو.