برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم نجم إسبانيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن اقتراب إدارة نادي برشلونة الإسباني من ضم نيكو ويليامز لاعب فريق أتليتك بلباو في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويقدم ويليامز مستويات أكثر من رائعة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، حيث نجحوا في التأهل لنهائي البطولة أمس بالفوز على فرنسا بهدفين لهدف.

اقرأ أيضًا.. المدير الرياضي لـ ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن إدارة نادي برشلونة الإسباني توصلت إلى اتفاق مع نيكو ويليامز تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، وذلك بناءًا على طلب من الألماني هانز فليك، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

وبدأ نادي برشلونة في فترة الاعداد للموسم الجديد اليوم الأربعاء، بمقر المدينة الرياضية تحت قيادة فليك، وذلك دون تدعيم الفريق بأي صفقات جديدة.

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن نادي برشلونة الإسباني مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والذي يبلغ فيمته 58 مليون يورو.