فنربخشة يضم نجم الاهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن مستجدات مفاوضات فنربخشة التركي لضم سانت ماكسيمان لاعب الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن نادي فنربخشة التركي عن تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق خلال الأسابيع الماضية ليقودهم في الموسم الجديد.

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وحسب تقارير صحفية تركية فإن ماكسيمان أتم اتفاقه على الانتقال إلى نادي فنربخشة التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضافت: “ماكسيمان سيطير إلى تركيا خلال الساعات المقبلة من أجل إنهاء إجراءات انتقاله رسميًا إلى فريق فنربخشة التركي”.

وكان ماكسيمان قد انضم إلى نادي الأهلي السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي نيوكاسل الإنجليزي، ليقود الفريق لاحتلال المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال آسيا مرحلة النخبة.

ولعب ماكسيمان بقميص نادي الاهلي السعودي 31 مباراة بمختلف المسابقات، حيث أحرز أربعة أهداف وصنع تسعة آخرين.