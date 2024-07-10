الاهلي يفاجئ محمد عبد المنعم بعد عروض رحيله

كشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف النادي الأهلي من عروض احتراف محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان محمد عبد المنعم قد تلقى عدة عروض للاحتراف الخارجي أبرزها السعودية وفرنسا وألمانيا وتركيا، حيث أبلغ اللاعب إدارة الأحمر بتلك العروض.

اقرأ أيضًا: بعد عقوبة الزمالك.. موقف الحضور الجماهيري في مباراة السوبر الإفريقي

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “مسئولو النادي الاهلي عرضوا على محمد عبد المنعم تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مع تعديل راتبه كفئة أولى بما يتناسب مع مردوده الفني، كذلك لكونه أحد أبرز المدافعين في إفريقيا الفترة الأخيرة”.

وأضاف : “محمد عبد المنعم رفض عرض الاهلي، وأصر على موقفه في خوض تجربة الاحتراف الخارجي في ذلك السن الصغير، خاصة وأنه يمتلك أكثر من عرض أوروبي للاحتراف الخارجي”.

واختتم: “محمد عبد المنعم يتكتم على العروض التي وصلته الفترة الأخيرة لحين حسم لقب الدوري المصري الممتاز”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.