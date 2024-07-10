الكشف عن نادي ديانج الجديد.. وموقف الاهلي من رحيل رضا سليم

كشفت الإعلامي محمد شبانة عن وجهة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “أليو ديانج حسم انتقاله رسميًا إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة”.

اقرأ أيضًا: بيراميدز يحسم جدل مشاركة إبراهيم عادل في مباراة الاهلي

وأضاف: “يوجد بند في عقد ديانج بإتمام انتقاله إلى الفريق السعودي بشكل نهائي مقابل 5 مليون دولار، وذلك في حال تألقه رفقة صفوف الفريق”.

وتابع: “مسئولو النادي الأهلي رفضوا عروض المغرب لرحيل رضا سليم عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة”.

واختتم: “رضا سليم وصله عرضان رسميان من الرجاء والوداد للانضمام لهم على سبيل الإعارة لمدة موسم، ولكن مسئولو الأحمر رفضوا العرض بسبب ضعفه ماليًا”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز الجمعة القادمة، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الفريق من 23 مباراة.