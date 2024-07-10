"رقم جديد لميسي".. الأرجنتين تعبر إلى نهائي كوبا أمريكا على حساب كندا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

حسم المنتخب الأرجنتيني تأهله إلى نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد الفوز على نظيره الكندي في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على ملعب ماتلايف ستاديوم وذلك ضمن الدور النصف النهائي من عمر البطولة.

وسجل ثنائية التانجو جوليان ألفاريز وليونيل ميسي في الدقيقتين 23 و51 من عمر المباراة.

وبعد تسجيل ميسي لهدف الأرجنتين الثامي، أصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية برصيد 109 هدف، خلف رونالدو صاحب الـ130 هدفاً.

وبهذه النتيجة، ينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مباراة الأوروجواي وكولومبيا في نهائي النسخة الحالية من بطولة الكوبا 2024.