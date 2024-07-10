الأهلي يبدأ الاستعدادات لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من مران أمس الثلاثاء، بعد المواجهة السابقة أمام طلائع الجيش.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، بعد غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة.

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