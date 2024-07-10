اختيار الفارس نائل نصار لتمثيل مصر في أوليمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد المصري للفروسية، برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر؛ اختيار الفارس نائل نصار لتمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس.

وجاء ذلك، في إطار فوز مصر بالمقعد الفردي في منافسات الفروسية بأولمبياد باريس، ويعد نائل نصار، هو صاحب أعلى ترتيب عالمي لفارس مصري.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في تصريحات للمركز الإعلامي للوزارة، على حرص الوزارة لتقديم كل الدعم والمساندة لأبطالنا الرياضيين، مشيرًا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء، والذي يتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة دعمه للفارس نائل نصار والاتحاد المصري للفروسية وكافة الأبطال المصريين المتأهلين إلي باريس، وذلك في رحلتهم خلال منافسات الأولمبياد، مؤكدًا على أهمية الإعداد الجيد والتركيز الكامل للفرق الوطنية خلال هذه الفترة الحاسمة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الفنية والإدارية واللاعبين في تحقيق أفضل أداء رياضي وتحقيق النجاح في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة.