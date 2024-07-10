في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يكشف سبب تأخر سفر بعثة المنتخب الأولمبي لفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب تأخر سفر بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الأولمبية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله: "لا صحة تماما للأنباء المتداولة، بشأن تأخر سفر بعثة المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم إلى الأراضي الفرنسية، استعدادا لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 بسبب أزمة في الطائرة التي ستقل بعثة المنتخب".

أضاف: "تم توقيع العقود منذ فترة وتم دفع تكاليفها بالكامل، والطائرة جاهزة للإقلاع في أي وقت بمجرد انتهاء إجراءات السفر".

أكمل: "ويوضح الاتحاد المصري أن سبب تأخر سفر البعثة، يعود إلى عدم وصول بعض المستندات المفترض إرسالها من السلطات الفرنسية، عبر اللجنة الأوليمبية الدولية، والمتمثلة في (ID) لجميع أفراد البعثة".

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