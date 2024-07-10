"السعيد كان يحتاج هؤلاء".. نجم الزمالك السابق يطالب برحيل جوميز فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، ليس على مستوى الفريق، وأن الفريق يحتاج صفقات سوبر للعودة للمنافسة مرة أخرى.

قال بشير التابعي في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc": "الزمالك يحتاج للاعبين سوبر، وضم لاعبين من الدوري المصري ستجعل الزمالك مثل باقي الأندية، بعض اللاعبين يفرحون فقط بارتداء القميص الأبيض".

أضاف: "جوميز مدرب ضعيف ويجب رحيله عن الزمالك فورا وفي أقرب وقت، لأنه ليس على مستوى الفريق".

وأتم تصريحاته: "الزمالك يحتاج لـ11 لاعبًا مميزًا، فريق كامل يلعب بقوة على التتويج بالألقاب، وعبدالله السعيد كان يحتاج للاعبين مميزين بجواره، لأنه لن يتحمل كل شئ بمفرده".

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