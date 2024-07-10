شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاة سامى العدل: بنشجع الزمالك عشان بنحبه وليس للبطولات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم الذكرى التاسعة على وفاة الفنان سامى العدل، الذى رحل عن عالمنا في العاشر من يوليو عام 2015، بعد صراع مع المرض.

سامى العدل كان معروفا بعشقه للزمالك ، و تشجيعه له باستمرار، بالإضافة إلى علاقته القوية بجميع لاعبى ومسئولى القلعة البيضاء على مدار تاريخه.

وقبل وفاة العدل بأيام قامن بعمل تصريح لقناة الزمالك عن حبه للزمالك، والذى يتحدث فيه عن مدى عشقه لذلك الكيان الأبيض

يظهر سامى العدل في الفيديو قائلا:" هناخد الدورى الموسم ده، لكن مش فارق معانا ياما لعبنا ومخدناهوش معملناش حاجة ، معيطناش، كان عندنا فريق الاحلام، كل واحد أد الفريق ده 10 مرات ومخدناش الدورى، ايه اللى حصل؟ مبقناش زملكاوية؟ النادى اتغير؟ مش عاوزين الدورى، احنا بنشجع عشان بنحبه، اخد الدورى بنشجعه مخدش الدورى مش بنشجعه؟ ، مش بنشجعه عشان يكسب لا ، عشان بنحبه و هنفضل كده ".

ومن أشهر الجمل التى قالها الفنان الراحل عن الزمالك كانت عام 2007 وعندما قال لعمرو زكى مهاجم الزمالك السابق، "الزمالك ده مش مجرد نادى بنشجعه أو كيان بننتمى إليه، الزمالك دم بيجرى فى عروقنا، الزمالك الهواء اللى بنتنفسه، مستحيل حد يقدر يبعدنى عنه إلا لو قدروا يصفوا دمى وحتى لو صفوه برضو هيفضل جوايا".