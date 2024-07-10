ما هو موقف بيرسي تاو وكهربا من مباراة بيراميدز؟

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لا يزال موقف الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا لاعبا الأهلي غامضا من اللحاق بمباراة فريقهما أمام بيراميدز الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ما هو موقف تاو من مباراة بيراميدز؟

اقترب بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته القادمة أمام بيراميدز، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وانتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه قبل مباراة طلائع الجيش الماضية، ولكن فضل الجهاز الفني استبعاده بسبب عد الجاهزية الفنية وعدم خوض عدد كافي من التدريبات الجماعية قبل الدفع به في المباريات.

وهل سيشارك تاو في مباراة الجمعة؟

يحسم مارسيل كولر مصير بيرسي تاو من دخول قائمة مباراة بيراميدز أو استمرار غيابه بعد مران فريق الأهلي غدا الخميس وقبل الدخول في معسكر مغلق، حيث يبقى موقفه غامض في ظل سياسة المدرب السويسري الذي يشترط خوض اللاعب عدد معين من التدريبات الجماعية قبل دخول قائمة المباريات.

وما هو موقف كهربا؟

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي الاكتفاء بالعقوبة التي تم توقيعها على محمود كهربا لاعب الفريق بعد استبعاده من مباريات فريقه الثلاث الأخيرة أمام طلائع الجيش والداخلية وطلائع الجيش، بسبب ما بدر منه من عدم الالتزام بتعليمات هارالد جامبيرلي المدرب المساعد خلال خوض تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة فاركو بالدوري.

وما هو سبب استبعاد كولر لـ كهربا في الفترة الماضية؟

أكد كولر أن كهربا لم يكن مُستبعدا، فقد كان يتدرب الأسبوع الماضي بشكل فردي، وخاض مران وحيد قبل مباراة طلائع الجيش، ومران واحد لا يكفي لدخول قائمة المباراة من وجهة نظر المدرب ولهذا تم استبعاده من المباراة الماضية.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.