شكرا لقرائتكم خبر عن رضا هيكل ينضم لنادى كان الفرنسي بعد رحيله عن طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي كان الفرنسي التعاقد مع رضا هيكل لاعب فريق الطائرة بنادي الزمالك السابق، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي كان الفرنسي عبر «إنستجرام»: "آخر وصول ويا له من وصول.. يسعدنا أن نعلن عن وصول رضا هيكل، اللاعب المصري الدولي الذي حصل للتو على المركز الثالث في كأس التحدي للكرة الطائرة مع منتخب بلاده".



رضا هيكل ينضم لكان الفرنسي

تابع: "رضا هيكل لديه مسؤولية كبيرة مع الفريق في مركزه، وبالاعتماد على خبرته، سيكتشف البطولة الفرنسية لهذه المغامرة الجديدة في الدوري لموسم 2024-2025، وسنتمكن أيضًا من رؤيته مع منتخبه الوطني خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".