شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يعتذر عن منصب المدير الفني لنادى مدينة نصر بسبب التدخلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعتذر إبراهيم سعيد لاعب الأهلي و الزمالك السابق عن منصب المدير الفني لنادي مدينة نصر الذى يلعب في دوري الدرجة الثالثة ، بعد أكثر من شهرين من توليه المهمة .

أكد إبراهم سعيد أن سبب الإعتذار عن الاستمرار في مهمته تعود إلى التدخلات من قبل المسئول عن النادي في أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق ورغبة المسئول في إعادتهم مرة أخرى على الرغم من أن المستوى الفني لا يليق بالبعض.

تابع إبراهيم سعيد أنه اعتذر بسبب الأمور الفنية والتدخلات خاصة وأنه كان يرغب في بناء فريق قوي يصعد بهم لدوري المحترفين، إلا ان الظروف لم تسمح له بتحقيق أهدافه.