شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم صفقة إعارة ديانج إلى الخلود السعودي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة إعارة المالي اليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصلت المفاوضات المالية إلى مراحل متقدمة.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من الموافقة على إعارة ديانج إلى الخلود السعودي مقابل الحصول على مبلغ 600 ألف دولار لمدة موسم، مع وضع بند أحقية النادي السعودي في شراء خدمات اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم المقبل، مقابل دفع مبلغ مالي محدد.

وخرج اليو ديانج من حسابات مارسيل كولر في الفترة الأخيرة ولا يشارك بشكل أساسي منذ عودته من الإصابة، ومنح السويسري إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتسويق الدبابة المالية.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.