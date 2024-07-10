شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن قائمة الفراعنة بمعسكر بولندا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 10 يوليو 2024 03:36 م
أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة قائمة الفراعنة المقرر أن تغادر فجر غدا الخميس إلى بولندا للدخول فى معسكر مغلق حتى يوم 21 يوليو الجارى إستعدادا لأولمبياد باريس 2024 .
وضمت القائمة كلا من ، رضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عزب ومحمد عسران ومحمد مصطفى ومحمد عادل ومحمد عثمان وعبد الرحمن حسين ومحمد على وحسام يوسف ومصطفى جابر .
ومن المقرر أن يعود لاعب واحد فقط مع هذه القائمة قبل الأولمبياد ، حيث تغادر البعثة بـ 13 لاعبا فقط للمشاركة فى الأولمبياد .
وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة أمس الثلاثاء قادمة من الصين، بعد حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي، التي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني الصينية.
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