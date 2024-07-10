شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن قائمة الفراعنة بمعسكر بولندا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة قائمة الفراعنة المقرر أن تغادر فجر غدا الخميس إلى بولندا للدخول فى معسكر مغلق حتى يوم 21 يوليو الجارى إستعدادا لأولمبياد باريس 2024 .

وضمت القائمة كلا من ، رضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عزب ومحمد عسران ومحمد مصطفى ومحمد عادل ومحمد عثمان وعبد الرحمن حسين ومحمد على وحسام يوسف ومصطفى جابر .

ومن المقرر أن يعود لاعب واحد فقط مع هذه القائمة قبل الأولمبياد ، حيث تغادر البعثة بـ 13 لاعبا فقط للمشاركة فى الأولمبياد .

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة أمس الثلاثاء قادمة من الصين، بعد حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي، التي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني الصينية.