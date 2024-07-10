شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. المركز الرابع أفضل إنجاز للمنتخب وربع النهائى يعاند الفراعنة آخر مشاركتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى، الاستعداد للمشاركة فى بطولة أولمبياد باريس 2024، والتى وقع خلالها المنتخب فى المجموعة الثالثة بجانب منتخب إسبانيا وأزوبكستان ووالدومينيكان.

وتعد مشاركة مصر في الأولمبياد هي الـ13 في تاريخه، محققا رقم قياسى كأكثر المنتخبات العربية والأفريقية المتواجدة فى أولمبياد كرة القدم.

ويبحث منتخب مصر الأوليمبى عن تحقيق ميدالية لأول مرة، حيث لم يحصد أي ميدالية خلال مشاركاته الـ12 الماضية، ويعد المركز الرابع الذى حققه في عام 1928 أفضل إنجاز وصل إليها، بينما عاند دور ربع النهائي الفراعنة في آخر مشاركتين.

ونستعرض تاريخ مشاركات مصر فى أولمبياد كرة القدم..

أنتويرب 1920.. لعب المنتخب الوطنى مباراة واحد وكانت أمام إيطاليا وخسروا وقتها بنتيجة 2-1

باريس 1924.. نجح منتخب مصر فى الوصول إلى ربع نهائى بعد الفوز على المجر بنتيجة 3-0 ولكن خسر بخماسية نظيفة أمام السويد فى ربع النهائي.

أمستردام 1928.. كانت النسخة الأفضل لمنتخب مصر وحينها حقق المركز الرابع بعد الفوز على تركيا 7-1 وفوز على البرتغالى 2-1 فى ربع النهائى وخسارة من الأرجنتين بنتيجة 6-0 فى نصف نهائى الأولمبياد.

ولعب منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ليخسر الفراعنة بنتيجة 11-3 وهى الأكبر فى تاريخ مصر ليحصد المركز الرابع.

برلين 1936.. لعب المنتخب الأولمبى مباراة واحد وخسرها أمام النمسا بنتيجة 3-1.

لندن 1948.. لعب أيضا مباراة واحدة وخسرها أمام الدنمارك 3-1.

هلسنكى 1952.. فاز المنتخب على تشيلى 4-5 وبعدها خسر أمام ألمانيا فى ربع النهائى 3-1

روما 1960.. للمرة الأولى تقام الأولمبياد بنظام المجموعات وحينها تواجد منتخب مصر فى مجموعة تضم يوغوسلافيا وبلغاريا وتركيا، واحتل المنتخب المركز الثالث بخسارتين أمام يوغوسلافيا 6-1 وبلغاريا 2-0 وتعادل مع تركيا 3-3.

طوكيو 1964.. خاض منتخب مصر أطول فترة مشاركة فى الأولمبياد ولعب 6 مباريات واحتل أيضا المركز الرابع، حيث جاءت البداية كانت بتعادل منتخب مصر أمام البرازيل 1-1 وخسارة من تشيكوسلوفاكيا 5-1 وانتصار على كوريا الجنوبية 10-0، وفى ربع النهائى حقق المنتخب الفوز على غانا 5-1 قبل الخسارة أمام المجر فى نصف النهائى بنتيجة 6-0 ويخسر البرونزية أمام ألمانيا 3-1.

لوس أنجلوس 1984.. خسر المنتخب أمام إيطاليا 1-0 وبعدها فاز على كوستاريكا 4-1 وتعادل مع أمريكا 1-1 وخسارة أمام فرنسا بنتيجة 2-0 فى ربع النهائي.

برشلونة 1992.. ودع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالث فى المجموعة وخسر أمام قطر 1-0 وخسارة أمام إسبانيا 2-0 قبل أن يفوز على كولومبيا 3-4.

لندن 2012.. بقيادة محمد صلاح تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائى بعد احتلال المركز الثانى خلف البرازيل بعد خسارة بنتيجة 2-3 أمام البرازيل وتعادل مع نيوزيلندا 1-1 وفوز على بيلاروسيا 1-3 وخسارة ربع النهائى أمام اليابان 3-0.

طوكيو 2020 .. تعادل الفراعنة أمام إسبانيا سلبيا وخسارة من الأرجنتين بنتيجة 1-0 وفوز على أستراليا بنتيجة 2-0 قبل الخسارة من البرازيل فى ربع النهائي.