شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على قيد 5 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك على قيد 5 لاعبين ضمن صفوف الفريق في الموسم المُقبل.

وقام جوميز بإخطار عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء باستقراره على قيد 5 لاعبين من فريق 2003، ضمن صفوف الفريق الأول في الموسم المُقبل.

اللاعبون المقرر قيدهم فى الفريق الأول بالزمالك هم كلا من محمود الشناوي حارس المرمى، أحمد رفاعي، حازم أسامة، عبد الرحيم إيشو، ومحمد صلاح.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بمنح باقي لاعبي فريق 2003 خطابات الاستغناء الخاصة بهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.