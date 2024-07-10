كواليس إشهار موتيابا لاعب الزمالك إسلامه وتغيير اسمه إلى جمال

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عمر زعلوك وكيل الأوغندى ترافيس موتيابا، لاعب الزمالك، كواليس اعتناق اللاعب الإسلام وتغيير اسمه إلى جمال.

وقال زعلوك في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن اللاعب سأله عن الفرق بين الإسلام والديانات الأخرى.

وأضاف وكيل اللاعب أنه تحدث مع موتيابا في حدود المعلومات التي يعرفها دون زيادة أو نقصان ، ولم يقم بسؤاله عن سبب السؤال أو الخطوات التي سيقوم بها.

وأشار عمر زعلوك أنه فوجئ أمس بإعلان اللاعب إسلامه ، فتحدث معه وبارك له على هذه الخطوة، على أن يتم تحديد موعد للتوجه إلى مشيخة الأزهر لإشهار الإسلام رسميا.