الأهلى للرجاء والوداد "رضا سليم ليس للبيع"

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك صراع في المغرب بين الرجاء والوداد للحصول على خدمات لاعب الأهلي رضا سليم.

وأضاف شبانة ان مسؤولي الأهلي رفضوا خروج اللاعب بسبب المقابل المادي الضعيف، والذي يقدر ب ٣٠٠ ألف دولار فقط لمدة سنة على سبيل الإعارة.

واستكمل شبانة : المسؤولين في الأهلي إضافة لكولر أكدوا على رفض فكرة بيع اللاعب الا في حالة واحدة وهي الحصول على عرض شراء برقم كبير ومرضي للقلعة الحمراء.

في مواجهة مرتقبة جماهيريا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة لحساب مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة المحلية بينما يأتي الأهلي وصيفًا بعدد مواجهات أقل.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.