قائمة منتخب الطائرة لمعسكر بولندا استعدادًا لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قائمة الفراعنة التي تستعد للسفر اليوم لدولة بولندا، لخوض المعسكر الخارجي الذي يقام استعدادًا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يقام المعسكر في الفترة من 11 حتى 21 في بولندا ومنها سيغادر المنتخب إلى باريس مباشرة.

وتضم القائمة المعلنة للمعسكر، 14 لاعب، على أن يختار الجهاز الفني 13 لاعب لخوض منافسات الأولمبياد، ويعود لاعب من بولندا إلى مصر.

وجاءت القائمة كالتالي:

رضا هيكل، سيف عابد، عبدالرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد عسران، محمد مصطفى كامل «لعبة»، محمد مسعود، محمد عثمان، عبدالرحمن حسين، محمد علي، حسام يوسف، مصطفى جابر عبدالسلام، محمد رضا، أحمد محمد ضياء.

يرأس البعثة في بولندا محمد السيد عبدالفتاح، فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب فرينادو مونزا المدير الفني، طارق الزفتاوي المدرب العام، أحمد سعيد محلل تقني، أسامة محمد إبراهيم، أخصائي علاج طبيعي، إسلام محمدي مخطط أحمال.

من جانبه كشف حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة أن المنتخب الوطني أصبح متسيدًا للقارة الأفريقية وينافس منتخبات العالم القوية.

تابع عابد أن مجموعة مصر في الأولمبياد صعبة وقوية للغاية، وسنحاول الظهور بمستوى يليق بمصر، وسيشارك المنتخب في معسكر في دولة بولندا من أجل ختام الاستعدادات لخوض منافسات الأولمبياد، بشكل قوي.

وأتم عابد تصريحاته: أشكر المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على إتاحة الفرصة لنا للتوجه إلى باريس قبل انطلاق المنافسات من أجل الاستعداد جيدًا.