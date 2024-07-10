طاقم تحكيم إسباني لإدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الاستعانة بطاقم حكام إسباني بقيادة خافيير روخاس لإدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز ويعاون روخاس مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.





ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

وفي مواجهة مرتقبة جماهيريا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة لحساب مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة المحلية بينما يأتي الأهلي وصيفًا بعدد مواجهات أقل.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.