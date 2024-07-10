ديانج إلى الخلود السعودي لمدة سنة على سبيل الإعارة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي سينتقل رسميا الى الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضاف شبانة ان في حال تألق ديانج مع الخلود السعودي سيقوم الأخير بدفع ٥ ملايين دولار وشراء اللاعب بشكل نهائي.

واختتم شبانة : ديانج يتمتع بقدرات كبيرة في وسط الملعب رغم وفرة النجوم في هذا المركز بالقلعة الحمراء، متوقعا تألقه مع النادي السعودي.

في مواجهة مرتقبة جماهيريا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة لحساب مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة المحلية بينما يأتي الأهلي وصيفًا بعدد مواجهات أقل.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.