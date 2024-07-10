موعد مباراة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي لمواصلة استعداداته لخوض نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين قد حجز بطاقة التأهل لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، وذلك بعد الفوز على نظيره الكندي بهدفين دون في مباراة نصف النهائي والتي لعبت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا في نهائي البطولة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يُلعب نهائي كوبا أمريكا في تمام الثالثة فجر يوم الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري.

وكان ميسي قد سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده الأرجنتين في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة، ليحقق رقمًا قياسيًا شخصيًا له.

وأصبح ميسي هو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية برصيد 109 أهداف مع منتخب الأرجنتين بمختلف البطولات.

وكان ميسي قد قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم الأخير 2022 بقطر، وذلك بالفوز على نظيره فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.