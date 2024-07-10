شكرا لقرائتكم خبر عن بند "أحقية الشراء" يهدد صفقة انتقال كريستو من الأهلي إلى الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

باتت إدارة الأهلي منفتحة على مبدأ رحيل التونسي الشاب محمد الضاوي كريستو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد تلقي عرضا من الرجاء المغربي للحصول على خدمات اللاعب، ورغم ان المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مرحلة متقدمة ولكن يوجد بند يهدد إتمام الصفقة.

الرجاء المغربي عرض الحصول على خدمات كريستو على سبيل الإعارة نظير دفع 200 ألف دولار مع وضع بند أحقية شراء اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، وهو ما يرفضه مسئولي النادي الأهلي.

والخلاف حول بند أحقية الشراء بين الأهلي والرجاء قد يهدد بفشل الصفقة وتراجع الرجاء عن ضم الأهلي، لاسيما مع تمسك الأهلي بمبدأ الإعارة فقط بدون أحقية شراء.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.